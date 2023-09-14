Тухель: «Сезон начинается заново»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о футболистах, которые вернулись в расположение команды после игр за свои сборные.

«Немецкие игроки показали хорошую игру против Франции, но сейчас наша задача — как можно лучше подготовить их к предстоящему матчу. Последнее время футболисты были в расположении своих сборных, поэтому сейчас, по сути, сезон начинается заново», — передает слова Тухеля Bayern & Germany.

После трех туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав девять очков.

Завтра, 15 сентября, подопечные Тухеля примут на своем поле лидера Бундеслиги — «Байер». Начало встречи запланировано на 21:30 по мск.