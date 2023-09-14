Стал известен лучший футболист немецкой Бундеслиги по итогам августа.

Эксперты выбрали нигерийского нападающего леверкузенского «Байера» Виктора Бонифасе. Новичок «аспириновых» забил два гола при одной результативной передаче в двух стартовых встречах чемпионата. Отметим, что «Байер» выиграл оба поединка, лидируя в таблице Бундеслиги.

Также на приз претендовали Гарри Кейн («Бавария»), Бенжамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Кевин Беренс («Унион»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Йонас Винд («Вольфсбург»).

После международной паузы Бундеслига вернётся встречей между «Баварией» и «Байером», которая пройдёт в пятницу, 15 сентября.