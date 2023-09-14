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Тухель: «Горецка, скорее всего, выйдет в старте в матче с «Байером»

14 Сентября 2023 • 15:30 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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15.09 21:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель анонсировал выход полузащитника Леона Горецки в стартовом составе на матч с леверкузенским «Байером», который состоится завтра вечером на «Альянц-Арене».

«Горецка очень хорошо втянулся в сезон. Он выглядит очень позитивно. Скорее всего, в завтрашнем матче с левекрузенским «Байером» Леон вновь выйдет на поле в стартовом составе», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» летом задумывалась о продаже Горецки, но сам футболист наотрез отказался покидать команду. В новом сезоне Леон провёл три матча в Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Леон Горецка Байер
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