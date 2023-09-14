Тухель: «Горецка, скорее всего, выйдет в старте в матче с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель анонсировал выход полузащитника Леона Горецки в стартовом составе на матч с леверкузенским «Байером», который состоится завтра вечером на «Альянц-Арене».

«Горецка очень хорошо втянулся в сезон. Он выглядит очень позитивно. Скорее всего, в завтрашнем матче с левекрузенским «Байером» Леон вновь выйдет на поле в стартовом составе», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» летом задумывалась о продаже Горецки, но сам футболист наотрез отказался покидать команду. В новом сезоне Леон провёл три матча в Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием.