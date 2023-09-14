Тухель: «Байер» – очень сильная команда с отличным тренером»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с леверкузенским «Байером», который состоится в рамках четвёртого тура немецкой Бундеслиги.

«Байер» – очень сильная команда с отличным тренером. Команда выступает на очень хорошем уровне. Мы с «Байером» являемся единственным клубами, которые начали сезон с трёх побед подряд в чемпионате. Мы будет готовы показать своё лучшее выступление и постараться выиграть матч», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Байер» пока опережает «Баварию» в турнирной таблице Бундеслиги за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных голов. Это при том, что у команд равное количество очков.