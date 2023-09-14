Бонуччи: «Возможно, в будущем я стану тренером «Ювентуса» и покажу, насколько клуб важен для меня»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не исключает, что в будущем станет главным тренером «старой синьоры».

«В будущем я собираюсь стать тренером. Когда это произойдёт, «Ювентус» будет не таким, как сегодня. Возможно, у меня снова однажды появится возможность обнять болельщиков и показать, насколько клуб важен для меня», – приводит слова Бонуччи Sport Mediaset.

Напомним, Бонуччи покинул «Ювентус» минувшим летом и перебрался в немецкий «Унион» Берлин. Леонардо заявил, что почувствовал унижение со стороны «старой синьоры», когда после прочтения многочисленных слухов в прессе руководство указало ему на дверь.