Бонуччи: «Аллегри советовал мне завершить карьеру футболиста и стать тренером»

Центральный защитник «Унион» Берлин Леонардо Бонуччи признался, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ранее советовал ему завершить карьеру футболиста.

«Аллегри советовал мне завершить карьеру футболиста и стать тренером. Я сказал, что уважаю его решение, но намерен продолжать выступать до чемпионата Европы 2024 года», – цитирует Бонуччи Sport Mediaset.

Напомним, Бонуччи покинул туринский «Ювентус» со скандалом. Итальянец ранее заявил, что почувствовал унижение, когда руководство клуба указало ему на дверь минувшим летом. В составе «Ювентуса» Леонардо 8 раз становился чемпионом Италии.