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Бонуччи: «Ювентус» больше не является «Ювентусом», я не знаю, кто за это ответственен»

14 Сентября 2023 • 14:43 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
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16.09 16:00

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи раскритиковал руководство туринской команды. Напомним, итальянец покинул «старую синьору» в последние дни летнего трансферного окна, перебравшись в берлинский «Унион».

«Ювентус» больше не является «Ювентусом», я не знаю, кто за это ответственен», – цитирует Бонуччи Sport Mediaset.

Ранее Бонуччи также заявил, что был готов остаться в «Ювентусе» в качестве шестого защитника, но клуб всё равно указал ему на дверь. Леонардо также обвинил во лжи главного тренера Массимилиано Аллегри, который ранее утверждал, что Бонуччи ещё в феврале выразил желание покинуть «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Унион Берлин
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