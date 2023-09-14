Бонуччи: «Ювентус» больше не является «Ювентусом», я не знаю, кто за это ответственен»

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи раскритиковал руководство туринской команды. Напомним, итальянец покинул «старую синьору» в последние дни летнего трансферного окна, перебравшись в берлинский «Унион».

«Ювентус» больше не является «Ювентусом», я не знаю, кто за это ответственен», – цитирует Бонуччи Sport Mediaset.

Ранее Бонуччи также заявил, что был готов остаться в «Ювентусе» в качестве шестого защитника, но клуб всё равно указал ему на дверь. Леонардо также обвинил во лжи главного тренера Массимилиано Аллегри, который ранее утверждал, что Бонуччи ещё в феврале выразил желание покинуть «Ювентус».