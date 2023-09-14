Сборная Германии вышла на связь с агентом Нагельсманна

Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Фёллер вышел на связь с агентом Юлиана Нагельсманна для обсуждения назначения на пост главного тренера. По информации от журналиста Кристиана Фалька, между сторонами уже идут активные переговоры.

В данный момент Фёллер согласовывает с агентом Нагельсманна финансовые аспекты сделки. Ранее сообщалось, что Юлиан открыт к тому, чтобы возглавить сборную Германии и руководить командой на домашнем чемпионаты Европы, который состоится ближайшим летом.

Напомним, Нагельсманн остаётся без работы с марта, когда его уволили из мюнхенской «Баварии», пригласив на замену Томаса Тухеля.