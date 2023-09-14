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Бонуччи: «Аллегри соврал, когда сказал, что я в феврале выразил желание покинуть «Ювентус»

14 Сентября 2023 • 12:43 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
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16.09 16:00

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи обвинил во лжи тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который стал инициатором ухода футболиста в летнее трансферное окно.

«Аллегри соврал, когда сказал, что я в феврале выразил желание покинуть «Ювентус». Это неправда. Я даже согласился остаться в роли шестого защитника, но клуб меня унизил», – цитирует Бонуччи Sport Mediaset.

Напомним, Бонуччи в прошлом сезоне был капитаном «Ювентуса». Итальянский защитник за все годы карьеры провёл за «старую синьору» более 500 матчей во всех турнирах и выиграл с командой 8 чемпионских титулов Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Массимилиано Аллегри Унион Берлин
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