Бонуччи: «Аллегри соврал, когда сказал, что я в феврале выразил желание покинуть «Ювентус»

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи обвинил во лжи тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который стал инициатором ухода футболиста в летнее трансферное окно.

«Аллегри соврал, когда сказал, что я в феврале выразил желание покинуть «Ювентус». Это неправда. Я даже согласился остаться в роли шестого защитника, но клуб меня унизил», – цитирует Бонуччи Sport Mediaset.

Напомним, Бонуччи в прошлом сезоне был капитаном «Ювентуса». Итальянский защитник за все годы карьеры провёл за «старую синьору» более 500 матчей во всех турнирах и выиграл с командой 8 чемпионских титулов Серии А.