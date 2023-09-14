Бонуччи – об уходе из «Ювентуса»: «Я ещё никогда не терпел подобного унижения»

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи раскрыл подробности своего ухода из туринского «Ювентуса». Напомним, бывший капитан «старой синьоры» летом узнал, что не является частью проекта команды.

«13 июля руководство «Ювентуса» сообщило мне, что я не вхожу в планы. Всё это произошло после того, как я прочитал множество слухов в газетах. Я ещё никогда не терпел подобного унижения в «Ювентусе». Это произошло после того, как я провёл более 500 матчей за команду», – цитирует Бонуччи журналист Фабрицио Романо.

Бонуччи за свою карьеру 8 раз побеждал с «Ювентусом» в чемпионате Италии. Ещё одно скудетто Леонардо выиграл с миланским «Интером».