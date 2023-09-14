Мусиала и Геррейру смогут помочь «Баварии» в матче с «Байером»

Сразу два футболиста мюнхенской «Баварии» должны вернуться в строй после травмы к матчу с леверкузенским «Байером», который состоится в пятницу в рамках немецкой Бундеслиги.

По информации от инсайдера Франка Линкеша, полузащитник Джамал Мусиала и защитник Рафаэл Геррейру будут готовы принять участие в игре с «фармацевтами». Геррейру вряд ли выйдет в стартовом составе, а вот решение по поводу Мусиалы будет принято непосредственно перед матчем.

Напомним, Геррейру перешёл в «Бавария» минувшим летом из дортмундской «Боруссии», но до сих пор не дебютировал за мюнхенскую команду, так как получил травму на предсезонной подготовке.