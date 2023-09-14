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Тухель недоволен игрой де Лигта - защитнику грозит запас

14 Сентября 2023 • 09:34 Комментировать (1)

Защитник Маттейс де Лигт не устраивает своей игрой главного тренера мюнхенской «Баварии» Томаса Тухеля. Об этом рапортует TZ.

Специалист недоволен тем, что нидерландский футболист медленно продвигает мяч вперед, делая много поперечных передач. При этом сам игрок уже в курсе претензий тренера и готов работать над собой.

Тухель больше склонятся к тому, чтобы использовать в составе команды француза Дайо Упамекано и корейца Ким Мин Джэ.

Де Лигт перебрался в «Баварию» летом 2022 года. Защитник заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца сезона-2026/2027. Его трансферный ценник – 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Маттейс де Лигт
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Комментарии (1)
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NOBODY
14 Сентября 2023 в 09:43
а Упамекано устраивает? ))) после его "игры" с помойкой, уровень этого защитника в моих глазах упал до оч низкого....как можно играть красиво в атаку, зная, что твой тыл совершенно ненадежно закрыт?
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