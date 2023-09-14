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Чемпионат Германии. Бундеслига

Назван лучший игрок «Баварии» в прошлом сезоне

14 Сентября 2023 • 09:05 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала был признан лучшим футболистом команды по итогам минувшего сезона. Об этом рапортует клубная пресс-служба. Нападающий набрал 46 процентов голосов болельщиков.

В минувшей кампании Джамал принял участие в 47 поединках за мюнхенский коллектив во всех турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей и 13 результативных передач.

Трудовое соглашение 20-летнего игрока с немецким грандом рассчитано до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

В новом сезоне Бундеслиги Мусиала провел один матч без голевых действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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