​Руководство «Баварии» запретило Тухелю жаловаться

Похоже, что между руководством мюнхенской «Баварии» и Томасом Тухелем наметились трения, которые могут привести, простите за каламбур, «Баварию в аварию». Во-первых, руководство клуба дало ему понять, что он не будет играть определяющей роли при трансферах - а это значит, что на него вряд ли рассчитывают в долгосрочном плане.

А во-вторых, Тухелю пытаются, грубо говоря, закрыть рот - запретить комментировать происходящее в команде в негативном свете, сообщает Bild. А Тухель, надо понимать, человек, который как раз склонен видеть вещи именно так, что и показали его достаточно быстро испортившиеся отношения как в «ПСЖ», так и в «Челси».