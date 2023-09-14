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​Руководство «Баварии» запретило Тухелю жаловаться

14 Сентября 2023 • 03:18 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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15.09 21:30

Похоже, что между руководством мюнхенской «Баварии» и Томасом Тухелем наметились трения, которые могут привести, простите за каламбур, «Баварию в аварию». Во-первых, руководство клуба дало ему понять, что он не будет играть определяющей роли при трансферах - а это значит, что на него вряд ли рассчитывают в долгосрочном плане.

А во-вторых, Тухелю пытаются, грубо говоря, закрыть рот - запретить комментировать происходящее в команде в негативном свете, сообщает Bild. А Тухель, надо понимать, человек, который как раз склонен видеть вещи именно так, что и показали его достаточно быстро испортившиеся отношения как в «ПСЖ», так и в «Челси».


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Бавария Томас Тухель
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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