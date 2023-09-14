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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих рассказал, какого футболиста считает образцом для подражания

14 Сентября 2023 • 02:31 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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15.09 21:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих признался, что вдохновлялся игрой Хави Эрнандеса.

Летом слухи активно отправляли немецкого футболиста в «Барселону», возглавляемую Хави. Считалось, что специалист очень хочет видеть хавбека мюнхенцев в своей команде, однако до конкретных переговоров так и не дошло из-за финансовых трудностей каталонского клуба.

В недавнем видео, опубликованном на официальном канале «Баварии», Киммих признался, что был поклонником игры легендарного испанского экс-полузащитника: «Хави – мой образец для подражания в футболе», – заявил 28-летний игрок сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Йозуа Киммих
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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