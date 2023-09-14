Киммих рассказал, какого футболиста считает образцом для подражания

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих признался, что вдохновлялся игрой Хави Эрнандеса.

Летом слухи активно отправляли немецкого футболиста в «Барселону», возглавляемую Хави. Считалось, что специалист очень хочет видеть хавбека мюнхенцев в своей команде, однако до конкретных переговоров так и не дошло из-за финансовых трудностей каталонского клуба.

В недавнем видео, опубликованном на официальном канале «Баварии», Киммих признался, что был поклонником игры легендарного испанского экс-полузащитника: «Хави – мой образец для подражания в футболе», – заявил 28-летний игрок сборной Германии.