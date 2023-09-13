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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн открыт к тому, чтобы возглавить сборную Германии

13 Сентября 2023 • 15:08 Комментировать

Немецкий футбольный союз уже ведёт переговоры с Юлианом Нагельсманном по поводу назначения на пост главного тренера. По информации от журналиста Керри Хау, специалист открыт к тому, чтобы возглавить «бундестим».

Отмечается, что Нагельсманна привлекает уникальная возможность потренировать сборную Германии на домашнем чемпионате Европы, который состоится следующим летом.

Напомним, Нагельсманн остаётся без работы с тех пор, как его в марте уволили из мюнхенской «Баварии». Ранее Юлиан вёл переговоры с «Челси» и «Тоттенхэмом», но так и не получил работу в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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