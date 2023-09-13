«Бавария» хочет продлить контракт с Альфонсо Дэвисом

«Бавария» обеспокоена тем, что контракт левого защитника Альфонсо Дэвиса заканчивается летом 2025 года. Как сообщает инсайдер Керри Хау, мюнхенский клуб хочет в ближайшее время продлить соглашение с канадским фуллбеком.

В услугах Дэвиса заинтересован мадридский «Реал», который готов приобрести канадца следующим летом, когда у игрока будет оставаться всего год по контракту. Интерес «королевского клуба» всерьёз беспокоит руководство «Баварии».

Источник отмечает, что между мюнхенским клубом и Дэвисом в данный момент поддерживаются хорошие отношения, но это не значит, что Альфонсо готов остаться в клубе и проигнорировать интерес «Реала».