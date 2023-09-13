Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет продлить контракт с Альфонсо Дэвисом

13 Сентября 2023 • 13:41 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.60 X 4.90 2 4.80
15.09 21:30

«Бавария» обеспокоена тем, что контракт левого защитника Альфонсо Дэвиса заканчивается летом 2025 года. Как сообщает инсайдер Керри Хау, мюнхенский клуб хочет в ближайшее время продлить соглашение с канадским фуллбеком.

В услугах Дэвиса заинтересован мадридский «Реал», который готов приобрести канадца следующим летом, когда у игрока будет оставаться всего год по контракту. Интерес «королевского клуба» всерьёз беспокоит руководство «Баварии».

Источник отмечает, что между мюнхенским клубом и Дэвисом в данный момент поддерживаются хорошие отношения, но это не значит, что Альфонсо готов остаться в клубе и проигнорировать интерес «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
13:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет продлить контракт с Альфонсо Дэвисом
12:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» рискует потерять Киммиха
09:51 · Германия. Бундеслига
Тухель потеряет влияние в «Баварии» при планировании трансферов
09:22 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» надолго потерял капитана команды
07:47 · Германия. Бундеслига
Коман отреагировал на скандал вокруг Погба
03:52 · Германия. Бундеслига
Бонуччи был готов остаться в «Ювентусе» в роли резервиста
02:15 · Германия. Бундеслига
Сане прокомментировал возможное назначение Нагельсманна в сборную Германии
01:54 · Германия. Бундеслига
Коман отговаривал Павара от перехода в «Интер», утверждая, что «Бавария» лучше слухи
12 Сентября
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит 80 млн евро на зимний трансфер звезды Бундеслиги слухи
18:15 · Германия. Бундеслига
​Хёнесс дал понять, что «Бавария» готова отпустить Нагельсманна
17:43 · Германия. Бундеслига
Хесслер: «Баумгарт – лучший кандидат на пост главного тренера Германии» эксклюзив
15:21 · Англия. Премьер-лига
​Чалоба не входит в планы Почеттино
15:09 · Германия. Бундеслига
​Немецкий футбольный союз ещё не связывался с «Баварией» по поводу Нагельсманна слухи
12:42 · Германия. Бундеслига
Бонуччи решил подать в суд на «Ювентус»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает между Силвой и Ольмо 2
Все новости
Рекомендуем