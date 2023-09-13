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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» рискует потерять Киммиха

13 Сентября 2023 • 12:17 Комментировать

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может пропустить ближайший поединок своей команды из-за повреждения, полученного во время недавнего товарищеского поединка между сборными Германии и Японии.

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Максимилиан Кох, в контрольной встрече полузащитник получил травму бедра, его состояние сейчас под вопросом. Сегодня, 13 сентября, Йозуа пройдет медобследование, после которого станут известны сроки его восстановления.

Ближайший матч «Бавария» сыграет против леверкузенского «Байера». Встреча состоится в пятницу, 15 сентября, в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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