Тухель потеряет влияние в «Баварии» при планировании трансферов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель теперь будет играть менее значимую роль при планировании трансферов. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немецкий специалист отныне может просто представить руководству список своих желаний, но окончательное решение о кандидатуре того или иного игрока тренер принимать не будет.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» в прошлом сезоне весной. Минувшим летом команда солидно потратилась на трансферном рынке, пригласив в команду ряд новых футболистов. Самым дорогим приобретением стал нападающий Гарри Кейн, который перешёл из «Тоттенхэма» за сумму в размере 100 миллионов евро.