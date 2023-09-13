«РБ Лейпциг» надолго потерял капитана команды

Капитан и защитник «РБ Лейпцига» Вилли Орбан угодил в клубный лазарет на длительный срок. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого коллектива.

Футболист получил повреждение колена в контрольной встрече между сборными Венгрии и Чехии (1:1). Из-за этой травмы Орбан пропустит около десяти недель. Таким образом, Вилли рискует пропустить все матчи групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

30-летний защитник провел в нынешнем сезоне чемпионата Германии три встречи. Контракт венгра с «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.