Коман отреагировал на скандал вокруг Погба

Вингер сборной Франции Кингсли Коман отреагировал на скандал вокруг соотечественника Поля Погба, провалившего допинг-тест.

«Мы все поддерживаем Поля в этот час. Погба мой близкий товарищ, я хорошо знаком с ним. Ни на секунду не могу поверить, что он это сделал намеренно», - передает слова полузащитника газета Lequipe.

Ранее стало известно, что Погба сдал положительную пробу на допинг после матча туринского «Ювентуса» с «Удинезе» в первом туре чемпионата Италии. В скором времени французский полузащитник пройдет повторную проверку на наличие запрещенных препаратов в организме.