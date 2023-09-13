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Бонуччи был готов остаться в «Ювентусе» в роли резервиста

13 Сентября 2023 • 03:52 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Центральный защитник «Униона» Леонардо Бонуччи намеревался завершить карьеру в «Ювентусе».

36-летний футболист не планировал менять клубную прописку, однако туринский клуб указал ему на дверь перед началом текущего сезона. В последний день трансферного окна итальянский ветеран перебрался в «Унион» из Берлина, подписав контракт на один год.

По информации журналиста Луки Маркетти, Бонуччи ощущает, что его лишили возможности провести заключительный этап карьеры желаемым образом. Центрбек настолько хотел остаться в «Ювентусе», что согласился бы даже на роль резервиста в команде Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Унион Берлин
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