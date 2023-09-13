Сане прокомментировал возможное назначение Нагельсманна в сборную Германии

Вингер «Баварии» Лерой Сане высказался о возможном воссоединении с Юлианом Нагельсманном в сборной Германии.

Прежний наставник немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик покинул пост после поражения от сборной Японии (1:4) в товарищеском матче. Одним из основных кандидатов на освободившуюся должность считается Нагельсманн, остающийся без работы с момента увольнения из «Баварии» в марте.

«Юлиан – качественный тренер. Посмотрим, захочет ли он возглавить сборную Германии. Было бы приятно увидеть его здесь и снова поработать с ним», – передаёт журналист Керри Хау слова Сане.

Во вторник сборная Германии взяла верх в товарищеской игре над сборной Франции (2:1) под руководством временного рулевого Руди Фёллера.