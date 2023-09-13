Вингер «Баварии» Кингсли Коман пытался отговорить Бенжамена Павара от перехода в миланский «Интер».

Французский защитник присоединился к «нерадзурри» в конце августа. По данным SportBild, Коман до последнего призывал Павара остаться и провести текущий сезон в Мюнхене. Среди доводов были приведены фразы «это не тот шанс, который выпадает раз в жизни» и «Бавария» успешнее «Интера» на европейской арене», однако переубедить центрбека так и не удалось – он остался непреклонным и переехал в Италию.

Контракт Бенжамена Павара с «Интером» рассчитан до 2028 года. Стоимость трансфера оценивается в 30 млн евро.