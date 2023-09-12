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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Хёнесс дал понять, что «Бавария» готова отпустить Нагельсманна

12 Сентября 2023 • 18:15 Комментировать

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс дал комментарий по поводу возможного назначения Юлиана Нагельсманна главным тренером сборной Германии.

Стоит сказать, «Бавария» отправила Нагельсманна в отставку весной, но контракт специалиста продолжает действовать.

«Нагельсманн в сборной Германии? Если это и провалится, то точно не из-за «Баварии», - слова Хёнесса приводит в социальных сетях журналист Мануэль Бонке.

Ранее сообщалось, что «Бавария» будет готова отпустить Нагельсманна без получения компенсации. Мюнхенцы хотели бы вычеркнуть специалиста из зарплатной ведомости.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Ули Хенесс Юлиан Нагельсманн
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