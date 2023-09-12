​Хёнесс дал понять, что «Бавария» готова отпустить Нагельсманна

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс дал комментарий по поводу возможного назначения Юлиана Нагельсманна главным тренером сборной Германии.

Стоит сказать, «Бавария» отправила Нагельсманна в отставку весной, но контракт специалиста продолжает действовать.

«Нагельсманн в сборной Германии? Если это и провалится, то точно не из-за «Баварии», - слова Хёнесса приводит в социальных сетях журналист Мануэль Бонке.

Ранее сообщалось, что «Бавария» будет готова отпустить Нагельсманна без получения компенсации. Мюнхенцы хотели бы вычеркнуть специалиста из зарплатной ведомости.