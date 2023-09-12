Чемпион мира в составе сборной ФРГ Томас Хесслер поделился с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» своим наилучшим кандидатом на пост главного тренера сборной Германии.

«Сейчас много разговоров о том, кто может возглавить сборную Германии. На мой взгляд, лучшая кандидатура для этого - Штеффен Баумгарт из «Кёльна». Мне очень нравится, как он работает с командой, какой футбол ставит. Уверен, что это именно тот человек, который выведет сборную Германии на новый уровень», - рассказал нам Хесслер.

Напомним, что в этом сентябре «бундестим» из-за неудач в товарищеских матчах покинул Ханс-Дитер Флик и за девять месяцев до домашнего Евро немцы остаются без рулевого.