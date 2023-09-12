Немецкий футбольный союз ищет нового тренера для сборной Германии после того, как Ханс-Дитер Флик был уволен. Фаворитом на вакантную должность считается Юлиан Нагельсманн, которого весной отправили в отставку в «Баварии». При этом контракт 36-летнего специалиста в Мюнхене продолжает действовать.

Как сообщает Sky Sport, Немецкий футбольный союз ещё не связывался с «Баварией» по поводу Нагельсманна. В мюнхенском клубе знают, что Союз не хочет платить какую-либо компенсацию за тренера. При этом «Бавария» готова отпустить Нагельсманна бесплатно, чтобы вычеркнуть его из зарплатной ведомости.