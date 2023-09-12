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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Немецкий футбольный союз ещё не связывался с «Баварией» по поводу Нагельсманна слухи

12 Сентября 2023 • 15:09 Комментировать

Немецкий футбольный союз ищет нового тренера для сборной Германии после того, как Ханс-Дитер Флик был уволен. Фаворитом на вакантную должность считается Юлиан Нагельсманн, которого весной отправили в отставку в «Баварии». При этом контракт 36-летнего специалиста в Мюнхене продолжает действовать.

Как сообщает Sky Sport, Немецкий футбольный союз ещё не связывался с «Баварией» по поводу Нагельсманна. В мюнхенском клубе знают, что Союз не хочет платить какую-либо компенсацию за тренера. При этом «Бавария» готова отпустить Нагельсманна бесплатно, чтобы вычеркнуть его из зарплатной ведомости.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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