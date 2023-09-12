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Бонуччи решил подать в суд на «Ювентус»

12 Сентября 2023 • 12:42 Комментировать

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи, перешедший в летнее трансферное окно в берлинский «Унион», собирается судиться с туринским «Ювентусом». Об этом рапортует журналист Джанлука ди Марцио.

Как стало известно инсайдеру, футболист хочет добиться денежной компенсации за то, что был отстранен от тренировок со «старой синьорой» без объяснения причин. Защитнику был запрещен доступ на клубную базу.

Леонардо считает, что подобные действия «Ювентуса» нанесли ущерб его имиджу. В случае победы в суде итальянец планирует отправить денежную компенсацию на благотворительность.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Унион Берлин
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