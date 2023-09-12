Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн назвал причины перехода в «Баварию»

12 Сентября 2023 • 09:07 Комментировать

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал о причинах своего перехода из лондонского «Тоттенхэма» в немецкий топ-клуб.

«Мне нужно выступать на самом высоком уровне, если я хочу дальше прогрессировать. Для этого необходимо находиться в обществе лучших футболистов мира. Играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи», - передает слова нападающего The Guardian.

Кейн пополнил ряды «Баварии» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро. Нападающий подписал с мюнхенским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
09:07 · Германия. Бундеслига
Кейн назвал причины перехода в «Баварию»
01:41 · Германия. Бундеслига
​Тухель: «Де Лигт прогрессирует»
11 Сентября
17:17 · Германия. Бундеслига
​Данило Духи: «Бонуччи будет полезен в Лиге чемпионов»
15:07 · Германия. Бундеслига
Немецкий футбольный союз скоро обратится к двум кандидатам на пост главного тренера
07:55 · Германия. Бундеслига
Модест стал игроком «Аль-Ахли» официально
00:37 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может пригласить звезду «Баварии» следующим летом 1 слухи
10 Сентября
23:59 · Германия. Бундеслига
Тухель – один из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии слухи
22:37 · Германия. Бундеслига
Мората хотел остаться в «Атлетико», несмотря на интерес «Баварии» и грандов Серии А
21:45 · Англия. Премьер-лига
Три европейских гранда хотели арендовать Верратти у «ПСЖ» летом слухи
16:13 · Англия. Премьер-лига
​Палинья сообщил «Фулхэму» о желании перейти в «Баварию» зимой
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказал «Боруссии» в трансфере Санчо
11:53 · Германия. Бундеслига
Флик пока остаётся главным тренером сборной Германии
11:47 · Германия. Бундеслига
Кейн высказался об участии «Баварии» в Лиге чемпионов
11:16 · Англия. Премьер-лига
Элье Ваи: «Я не хотел переходить в «Челси» только ради факта самого трансфера»
10:30 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис – главная цель «Реала» на усиление левого фланга обороны
Все новости
Рекомендуем