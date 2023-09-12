Кейн назвал причины перехода в «Баварию»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал о причинах своего перехода из лондонского «Тоттенхэма» в немецкий топ-клуб.

«Мне нужно выступать на самом высоком уровне, если я хочу дальше прогрессировать. Для этого необходимо находиться в обществе лучших футболистов мира. Играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи», - передает слова нападающего The Guardian.

Кейн пополнил ряды «Баварии» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро. Нападающий подписал с мюнхенским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2027 года.