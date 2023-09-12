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​Тухель: «Де Лигт прогрессирует»

12 Сентября 2023 • 01:41 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

В немецкой прессе все чаще задаются вопросом по поводу будущего Маттейса де Лигта, «Бавария» приобрела Ким мин Джэ, и для де Лигта это означает появление прямого конкурента, который уже затыкает его за пояс, а вед есть еще и Дайо Упамекано. Тем не менее, Томас Тухель, наставник «Баварии», верит в своего игрока:

- Он прогрессирует, но в «Баварии» всегда приходится делать сложный выбор. Все игроки заслуживают места на поле, но для этого надо давать свой максимум, - цитирует слова Тухеля итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее де Лигт выступал в составе амстердамского «Аякса» и туринского «Ювентуса».


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Евро-Футбол.Ру,
Томас Тухель Дайо Упамекано Маттейс де Лигт
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