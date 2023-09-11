​Данило Духи: «Бонуччи будет полезен в Лиге чемпионов»

Капитан «Унион Берлин» Данило Духи уверен в том, что появление в клубе итальянского защитника Леонардо Бонуччи очень поможет команде, которой предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Бонуччи рассорился с руководством туринского «Ювентуса», покинул клуб и будет выступать теперь в Бундеслиге.

- Это громкое имя, сперва мы, игроки, даже не поверили, что руководство собирается пригласить его. Он много выиграл, он - легенда. Думаю, что мы многому научимся у него. Он очень поможет нам в Лиге чемпионов, у нас там совсем нет опыта, - цитирует слова Духи итальянское новостное агентство ITASportPress.