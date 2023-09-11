Немецкий футбольный союз скоро обратится к двум кандидатам на пост главного тренера

Сборная Германии продолжает поиски нового тренера после увольнения Ханса-Дитера Флика. По информации от журналиста Мэтта Лоу, Немецкий футбольный союз скоро обратится к двум кандидатам – Юлиану Нагельсманну и Маттиасу Заммеру.

Сообщается, что если ни один из кандидатов не согласится взяться за работу, на домашнем чемпионате Европы Германией будет руководить Руди Фёллер, который после увольнения Флика взял на себя обязанности временного тренера команды.

Напомним, Маттиас Заммер не работал тренером с 2005 года, когда покинул «Штутгарт». Нагельсманн остаётся без работы после увольнения из мюнхенской «Баварии».