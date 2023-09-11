Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Модест стал игроком «Аль-Ахли» официально

11 Сентября 2023 • 07:55 Комментировать

Опытный французский нападающий Антони Модест, известный по выступлениям в чемпионате Германии, нашел себе новую команду. 35-летний форвард заключил краткосрочное трудовое соглашение с «Аль-Ахли».

Как информирует пресс-служба клуба, контракт между сторонами рассчитан до середины следующего года. Ряды «Аль-Ахли» Модест пополнил на правах свободного агента.

Антони остался безработным после того, как у него в июле истек срок действия контракта с дортмундской «Боруссией». В сезоне-2022/2023 нападающий поучаствовал в 29 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Антони Модест Аль-Ахли Каир трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
07:55 · Германия. Бундеслига
Модест стал игроком «Аль-Ахли» официально
00:37 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может пригласить звезду «Баварии» следующим летом слухи
10 Сентября
23:59 · Германия. Бундеслига
Тухель – один из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии слухи
22:37 · Германия. Бундеслига
Мората хотел остаться в «Атлетико», несмотря на интерес «Баварии» и грандов Серии А
21:45 · Англия. Премьер-лига
Три европейских гранда хотели арендовать Верратти у «ПСЖ» летом слухи
16:13 · Англия. Премьер-лига
​Палинья сообщил «Фулхэму» о желании перейти в «Баварию» зимой
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказал «Боруссии» в трансфере Санчо
11:53 · Германия. Бундеслига
Флик пока остаётся главным тренером сборной Германии
11:47 · Германия. Бундеслига
Кейн высказался об участии «Баварии» в Лиге чемпионов
11:16 · Англия. Премьер-лига
Элье Ваи: «Я не хотел переходить в «Челси» только ради факта самого трансфера»
10:30 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис – главная цель «Реала» на усиление левого фланга обороны
10:15 · Германия. Бундеслига
Моуринью назвал новую трансферную цель «Ромы»
08:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп вернулся в Майнц
08:21 · Германия. Бундеслига
Кейн выбрал между личными рекордами и командными трофеями
07:49 · Англия. Премьер-лига
Санчо может сменить «Манчестер Юнайтед» на немецкий топ-клуб 1
Все новости
Рекомендуем