Опытный французский нападающий Антони Модест, известный по выступлениям в чемпионате Германии, нашел себе новую команду. 35-летний форвард заключил краткосрочное трудовое соглашение с «Аль-Ахли».

Как информирует пресс-служба клуба, контракт между сторонами рассчитан до середины следующего года. Ряды «Аль-Ахли» Модест пополнил на правах свободного агента.

Антони остался безработным после того, как у него в июле истек срок действия контракта с дортмундской «Боруссией». В сезоне-2022/2023 нападающий поучаствовал в 29 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.