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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» может пригласить звезду «Баварии» следующим летом слухи

11 Сентября 2023 • 00:37 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер пока не продлил контракт с клубом.

Действующий договор ветерана мюнхенцев истекает по окончании текущего сезона. Как сообщает Sport, «Барселона», из-за финансовых трудностей ориентированная на подписание свободных агентов, уже присматривается к кандидатуре Мюллера. Немецкий футболист может пополнить ряды «сине-гранатовых» следующим летом, если останется без клуба.

Томас Мюллер выступает за «Баварию» на протяжении всей профессиональной карьеры. В активе оттянутого форварда 235 забитых забитых голов и 257 ассистов в 669 поединках в составе гранда Бундеслиги во всех турнирах. 13 сентября игроку исполнится 34 года.

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Бавария Барселона Томас Мюллер трансферы футбола - лето 2024
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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