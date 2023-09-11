Нападающий «Баварии» Томас Мюллер пока не продлил контракт с клубом.

Действующий договор ветерана мюнхенцев истекает по окончании текущего сезона. Как сообщает Sport, «Барселона», из-за финансовых трудностей ориентированная на подписание свободных агентов, уже присматривается к кандидатуре Мюллера. Немецкий футболист может пополнить ряды «сине-гранатовых» следующим летом, если останется без клуба.

Томас Мюллер выступает за «Баварию» на протяжении всей профессиональной карьеры. В активе оттянутого форварда 235 забитых забитых голов и 257 ассистов в 669 поединках в составе гранда Бундеслиги во всех турнирах. 13 сентября игроку исполнится 34 года.