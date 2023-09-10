Рулевой «Баварии» Томас Тухель может возглавить национальную немецкую команду.

В воскресенье пост тренера сборной Германии оставил Ханс-Дитер Флик. По сведениям 90min, в числе кандидатов на освободившуюся должность фигурирует Тухель, работающий в «Баварии» лишь с весны текущего года. Предполагается, что специалисту позволят совмещать пост в мюнхенском клубе с деятельностью в национальной команде вплоть до завершения сезона, после чего наставник полноценно возглавит сборную и проведёт с ней домашний чемпионат Европы – 2024.

В списке кандидатов на роль сменщика Флика также фигурируют Юрген Клопп из «Ливерпуля» и ныне безработный Юлиан Нагельсманн.