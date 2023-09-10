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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель – один из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии слухи

10 Сентября 2023 • 23:59 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Рулевой «Баварии» Томас Тухель может возглавить национальную немецкую команду.

В воскресенье пост тренера сборной Германии оставил Ханс-Дитер Флик. По сведениям 90min, в числе кандидатов на освободившуюся должность фигурирует Тухель, работающий в «Баварии» лишь с весны текущего года. Предполагается, что специалисту позволят совмещать пост в мюнхенском клубе с деятельностью в национальной команде вплоть до завершения сезона, после чего наставник полноценно возглавит сборную и проведёт с ней домашний чемпионат Европы – 2024.

В списке кандидатов на роль сменщика Флика также фигурируют Юрген Клопп из «Ливерпуля» и ныне безработный Юлиан Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Томас Тухель Ханс-Дитер Флик
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