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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик пока остаётся главным тренером сборной Германии

10 Сентября 2023 • 11:53 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик пока сохраняет свою работу, несмотря на поражение в последнем товарищеском матче от Японии со счётом 1:4. По информации от журналиста Патрика Бергера, специалист утром начал тренировку команды в Вольфсбурге. На данный момент Флик остаётся главным тренером «бундестим».

Напомним, руководство сборной Германии обеспокоено результатами команды в преддверии домашнего чемпионата Европы. Под руководством Флика «бундестим» не вышли из группы на чемпионате мира в Катаре, а также не смогли выиграть ни одного из последних пяти товарищеских матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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