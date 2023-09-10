Кейн высказался об участии «Баварии» в Лиге чемпионов

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался об участии своей новой команды в Лиге чемпионов УЕФА.

«Еще до старта в турнире команда рассчитывает на победу. Это совершенно другой уровень давления, но он может помочь нам стать лучше. У меня было предчувствие, что нам попадется кто-то из АПЛ. Быть одним из фаворитов турнира, это совсем не то, когда просто борешься за выход в плей-офф», - приводит слова нападающего Mail Sport.

Кейн минувшим летом пополнил ряды «Баварии», подписав четырехлетний трудовой договор. Его трансфер обошелся немецкому гранду в 100 миллионов евро.