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Альфонсо Дэвис – главная цель «Реала» на усиление левого фланга обороны

10 Сентября 2023 • 10:30 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Мадридский «Реал» следующим летом приложит все усилия для того, чтобы провернуть трансфер левого защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Как сообщает инсайдер Хосе Феликс Диас, канадец является главной целью «королевского клуба» на усиление левого фланга обороны.

По сведениям источника, Дэвис является самым желанным кандидатом в руководстве «Реала» на замену Ферлану Менди, от которого команда планирует избавиться в обозримом будущем.

У Дэвиса есть контракт с «Баварией», который истекает в конце следующего сезона. Если канадец не продлит его до ближайшего лета не продлит, мюнхенский клуб может отпустить игрока по скидке, чтобы потом не потерять на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024
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