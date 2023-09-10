Альфонсо Дэвис сделал выбор между «Реалом» и «Баварией»

Канадский защитник Альфонсо Дэвис принял решение о своем будущем. 22-летний латераль мюнхенской «Баварии» отказался от нового трудового договора с немецким грандом, утверждает Todofichajes.
По сведениям источника, Альфонсо хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Дэвис попросил руководство «Баварии» продать его в «королевский» клуб летом следующего года.
Действующий контракт канадца с чемпионом Бундеслиги рассчитан до конца сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
В текущем розыгрыше Бундеслиги Дэвис провел три матча и сделал три голевые передачи.
Звезда «Реала» может перейти в команду Месси
Бан пользователя