Альфонсо Дэвис сделал выбор между «Реалом» и «Баварией»

Канадский защитник Альфонсо Дэвис принял решение о своем будущем. 22-летний латераль мюнхенской «Баварии» отказался от нового трудового договора с немецким грандом, утверждает Todofichajes.

По сведениям источника, Альфонсо хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Дэвис попросил руководство «Баварии» продать его в «королевский» клуб летом следующего года.

Действующий контракт канадца с чемпионом Бундеслиги рассчитан до конца сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Дэвис провел три матча и сделал три голевые передачи.

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