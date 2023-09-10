Моуринью назвал новую трансферную цель «Ромы»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью определился со следующей трансферной целью. По информации Sportbild, в сферу интересов португальского специалиста попал полузащитник Роланд Шаллаи, выступающий в чемпионате Германии за «Фрайбург».

«Особенный» попросил руководство «Ромы» оформить переход этого футболиста в ближайшее трансферное окно. Стороны начали предварительные переговоры по этому поводу.

Венгерский хавбек защищает цвета «Фрайбурга» с 2018 года. В составе команды он провел 112 поединков в рамках Бундеслиги, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей и десять голевых передач. Его трансферный ценник – десять миллионов евро.