Кейн выбрал между личными рекордами и командными трофеями

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался относительно того, что он мог бы побить рекорд результативности в АПЛ, если бы остался на Туманном Альбионе.

«Было много разговоров по этому поводу. Однако я никогда не был человеком, который рвется за личными достижениями. Меня больше интересуют трофеи с командой. Мне интересно выступать в Лиге чемпионов и добиваться командных успехов. В нынешнем клубе я могу этого добиться», - передает слова бомбардира Independent.

Рекордсменом АПЛ по голам является легенда «Ньюкасла» Алан Ширер (260). Кейну остается 47 мячей, чтобы превзойти это достижение.