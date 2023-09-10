Кейн: «Мне больно наблюдать, когда другие выигрывают трофеи»

Новичок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал о желании выигрывать трофеи. Англичанин заявил, что ему было больно наблюдать за тем, как другие футболисты добиваются успеха.

«Когда другие парни выступают в Лиге чемпионов, а я в это время сижу дома за телевизором, то испытываю боль. Я бы соврал, если бы сказал, что мне не хочется того же», - передает слова нападающего Independent.

Напомним, что Кейн перебрался в мюнхенский клуб из лондонского «Тоттенхэма» в летнее трасферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро. С «Баварией» форвард подписал четырехлетнее соглашение.