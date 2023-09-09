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Кейн прокомментировал слухи о возможном переходе в Саудовскую Аравию этим летом

09 Сентября 2023 • 21:28 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о слухах, что минувшим летом он мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Я только что перешёл в действительно большой клуб — мюнхенскую «Баварию», и всё моё внимание сосредоточено только на игре именно за эту команду. Всегда ходит много слухов, но сейчас «Бавария» — это моё будущее», - приводит слова британца журналист Мигель Делейни в социальной сети.

30-летний форвард перешёл из лондонского «Тоттенхэма» в «Баварию» за сто миллионов евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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