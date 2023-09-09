Экс-форвард «Боруссии» Модест может перейти в «Аль-Ахли»

Опытный нападающий Антони Модест, который находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. В услугах 35-летнего футболиста заинтересован «Аль-Ахли».

«Это действительно так. «Аль-Ахли» проявляет интерес. Если получу конкретное предложение, то начнутся переговоры», - передает слова форварда Bild.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Модест провел 19 поединков в составе дортмундского коллектива. Нападающий записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.