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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-форвард «Боруссии» Модест может перейти в «Аль-Ахли»

09 Сентября 2023 • 07:57 Комментировать

Опытный нападающий Антони Модест, который находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. В услугах 35-летнего футболиста заинтересован «Аль-Ахли».

«Это действительно так. «Аль-Ахли» проявляет интерес. Если получу конкретное предложение, то начнутся переговоры», - передает слова форварда Bild.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Модест провел 19 поединков в составе дортмундского коллектива. Нападающий записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

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Антони Модест Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023
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