Хёнесс: «Трансфер Кейна не был сложным для нас, у «Баварии» есть деньги»

Английский нападающий Гарри Кейн стал игроком мюнхенской «Баварии», за него было выплачено более ста миллионов евро, но почетный президент клуба Ули Хёнесс уверяет, что это не стало проблемой для «Баварии». По его словам, у клуба достаточно денег.

- Мы оплатили трансфер Кейна и не просили никаких отсрочек. Все знают, что у нас все в порядке со счетами. У нас есть деньги, но мы готовы к любым проверкам, - цитирует слова Хёнесса издание Sport Bild.

Доселе Гарри Кейн выступал в составе лондонского «Тоттенхэма». Он уже забил три мяча в составе своего нового клуба в матчах немецкого чемпионата.