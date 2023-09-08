​Головин рассказал об интересе со стороны «Боруссии»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сказал несколько слов об интересе, который к нему проявляла дортмундская «Боруссия».

«Был интерес от «Боруссии» Дортмунд, но конкретного предложения не было. Я счастлив в «Монако». Меня всё устраивает», - цитирует Головина «Чемпионат».

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. За плечами 27-летнего полузащитника 180 официальных матчей за клуб Лиги 1. В этих играх Головин записал на свой счёт 26 голов и 33 результативных паса на партнёров.

После четырёх туров «Монако» является единоличным лидером Лиги 1. Команда набрала 10 очков.