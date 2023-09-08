Зоммер: «На «Джузеппе Меацца» невероятная атмосфера, стадион очень шумный»

Вратарь миланского «Интера» Янн Зоммер поделился эмоциями от выступлений на домашнем стадионе команды «Джузеппе Меацца». Напомним, опытный швейцарец перебрался в коллектив Симоне Индзаги минувшим летом из мюнхенской «Баварии».

«На «Джузеппе Меацца» невероятная атмосфера, стадион очень шумный. Ради этого мы и играем в футболе, чтобы ощутить подобные эмоции. Невероятно видеть, насколько страстным является каждый болельщик. Каждый фанат «Интера» на 100% привержен клубу, это невероятно», – цитирует Зоммера SRF Sport.

Напомним, Янн заменил в «Интере» основного голкипера Андре Онана, который перебрался в «Манчестер Юнайтед».