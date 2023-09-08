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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нацелилась на форварда «РБ Лейпцига»

08 Сентября 2023 • 11:14 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аугсбург
16.09 16:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». Как сообщает Football Espana, «сине-гранатовые» рассматривают возможность провернуть трансфер словена следующим летом.

Напомним, Шешко оформил свой трансфер в «РБ Лейпциг» ещё прошлым летом, но при этом до конца сезона остался в «Ред Булл Зальцбурге» на правах аренды. Год назад футболист также был интересен «Манчестер Юнайтед», но в итоге оказался в Бундеслиге.

В новом сезоне Шешко уже успел проявить себя в чемпионате Германии. Нападающий отметился в турнире двумя голами в двух матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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