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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» работает над трансфером нападающего

08 Сентября 2023 • 07:49 Комментировать

17-летний австралийский нападающий Нестори Иранкунда, выступающий у себя на родине за «Аделаиду Юнайтед», может продолжить карьеру в европейском топ-чемпионате. Об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Керри Хау.

По сведениям журналиста, в услугах перспективного игрока заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий гранд работает над подписанием футболиста. Австралиец может перебраться в Германию в следующем году, когда станет совершеннолетним.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 22 поединках во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аделаида Юнайтед Нестори Иранкунда
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