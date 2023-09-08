«Бавария» работает над трансфером нападающего

17-летний австралийский нападающий Нестори Иранкунда, выступающий у себя на родине за «Аделаиду Юнайтед», может продолжить карьеру в европейском топ-чемпионате. Об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Керри Хау.

По сведениям журналиста, в услугах перспективного игрока заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий гранд работает над подписанием футболиста. Австралиец может перебраться в Германию в следующем году, когда станет совершеннолетним.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 22 поединках во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.