Тухель доверяет Киммиху, Горецке и Лаймеру, но ждёт нового опорника

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высоко оценивает способности полузащитников своей команды.

Мюнхенцы так и не подписали опорного хавбека в летнее трансферное окно, как того хотел рулевой, и до января будут вынуждены довольствоваться имеющимися ресурсами. По информации журналиста Керри Хау, Тухель доверяет Йозуа Киммиху, Леону Горецке и Конраду Лаймеру, но видит всех троих в роли «восьмёрок», а не в опорной зоне, поэтому рассчитывает на подписание футболиста другого плана, который закроет позицию «шестёрки».

Напомним, что в последний день минувшего трансферного периода «Бавария» пыталась приобрести Жоау Палинью, но «Фулхэм» заблокировал сделку.